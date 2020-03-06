Аддис-Абеба, , 13:24 — REGNUM Археологическая находка останков Homo erectus (Человека прямоходящего) вместе с орудиями труда из разных эпох палеолита опровергла представления ученых о связанности каждого вида доисторических людей со своим типом орудий. Результаты археологического исследования опубликованы в научной статье в журнале Science Advances.

Раскопки проводились на северо-востоке Эфиопии в пустыне Афар. Группа археологов из испанского Национального центра изучения эволюции человека в Бургосе обнаружила два черепа Homo erectus, очень хорошо сохранившихся до наших времен. Рядом с ними ученые нашли десятки орудий труда, сделанных из камня, возраст которых составляет около 1,2−1,5 млн лет.

Ученые пишут, что обнаруженные орудия труда принадлежат олдувайской и ашельской культурам. Согласно представлениям ученых, олдувайская культура была развита 2,6−1,7 млн лет назад, а более поздняя ашельская — 1,76−0,13 млн лет назад. Таким образом, найденные орудия из разных эпох рядом с останками Homo erectus противоречат устоявшимся представлениям ученых об использовании каждого вида древних людей с определенными типами орудий.

По мнению исследователей, находки говорят об использовании прямых предков современного человека — Homo erectus — разных орудий для решения разных задач. Более примитивные и древние олдувайские орудия могли использоваться для более грубых задач, таких как копание земли или простая рубка деревьев, тогда как ашельские инструменты применялись ими при более сложных операциях.