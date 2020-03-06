Портленд, США, , 12:00 — REGNUM Эксперимент по применению технологии редактирования генов CRISPR для лечения наследственной формы слепоты у пациента провели американские ученые из Университета здоровья и науки в Портленде. Статью об этом исследовании опубликовало агентство Associated Press.

Ученые попытались применить современную технологию генной инженерии для лечения заболевания — амвроз Лебера. У людей, страдающих этим заболеванием, из-за генетического сбоя в глазу происходит разрушение светочувствительных клеток, что приводит к рождению со слепотой или приобретению слепоты в течении нескольких лет.

Ученые из университета впервые в мире выполнили экспериментальную операцию пациенту с таким заболеванием. Наблюдение за пациентом еще не закончено, оно продлится еще около месяца. Но исследователи поделились некоторыми подробностями эксперимента.

В ходе операции ученые пытались «разрезать» ДНК вокруг гена СЕР290, мутация которого вызывает заболевание. Пациенту ввели CRISPR-препарат в клетки глаза, расположенные за сетчаткой, для которых требовалось сохранить фоточувствительность.

Ученые считают, если восстановление зрительных функций пройдет успешно, то в перспективе можно будет открыть целое направление разработки лекарств такого типа, или даже заявить о новой эре в медицине.

Напомним, CRISPR — это методика редактирования геномов из области генной инженерии. Ученые интенсивно ищут применение этой технологии в лечении различных заболеваний.