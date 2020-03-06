Кембридж, Великобритания, , 11:32 — REGNUM Окаменевшие нити, объединяющие древние организмы рангеоморфы в одну сеть, обнаружили ученые из Кембриджа и Оксфорда в окаменелостях острова Ньюфаундленд. Научная статья авторов исследования опубликована в журнале Current Biology.

Речь в исследовании идет о живых организмах Rangeomorpha и Frondomorpha, живших в эдиакарский период более 550 млн лет назад на дне океанов. Ученые полагают, что эти организмы могли быть одними из первых животных.

Они представляли собой формы, похожие на современные актинии и папоротники. Размеры организмов достигали до 2 метров. Питание осуществлялось всей поверхностью тела древних существ.

Ученые нашли в окаменелостях нити длиной до 4 метров и толщиной от 100 до 1000 мкм, объединяющие организмы между собой. В некоторых образцах имелись отдельные нити, но были обнаружены и целые сети из многих нитей.

Ученые пока не могут достоверно сообщить назначение нитей, но уточняют, что предположительно они могли иметь функционал коммуникаций друг с другом или размножения. Также исследователи предполагают, что нити могли помогать захватывать пищу, или делиться питательными веществами с сородичами.

Сообщается, что находка ученых может возродить ранее позабытую гипотезу о колониальном характере существования животных эдиакарского периода.