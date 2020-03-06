Беркли, США, , 10:31 — REGNUM Некоммерческий сетевой проект SETI@home, в рамках которого устройства пользователей по всему миру производили вычисления и анализировали радиосигналы из космоса в поисках внеземной жизни, объявлен закрытым. Сообщение об этом размещено в официальном Twitter Калифорнийского института в Беркли.

Как указано в сообщении, проект окончательно завершит свое существование 31 марта. Новые данные перестанут рассылаться на компьютеры участников.

По словам создателей программы, принять такое решение их побудили две причины. Первой проблемой, по их мнению, является снижение научной ценности получаемых данных. А второй — огромный объем накопленных данных, которые потребуется еще долгие и долгие годы исследовать.

Еще одной из основных причин создатели проекта назвали нехватку денег. Финансирования со стороны государства не осуществлялось, а частных пожертвований для проекта систематически не хватало. Из-за отсутствия денежных средств программное обеспечение для выполнения расчетов в последний раз было обновлено в 2015 году.

Создатели SETI@home в своем сообщении не исключили, что для своих исследований в будущем они могут вновь обратиться к опыту распределенных вычислений.

Напомним, проект был запущен в 1999 году. Коллектив ученых написал программу, которую мог установить на свой компьютер любой пользователь, желающий принять участие в поиске внеземной жизни. Программа задействовала имеющуюся свободную мощность компьютеров для сетевых распределенных вычислений. За 20 лет существования SETI@home в проекте приняли участие миллионы человек.