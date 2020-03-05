Архангельск, , 20:41 — REGNUM Ключевое преимущество Архангельска в Арктике — научно-образовательная база. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявил заместитель министра по делам Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Архангельск де-факто — центр образования в Арктике, здесь находится единственный федеральный университет в Арктической зоне. На мой взгляд, шансы очень велики на то, что правительство примет решение создать центр мирового уровня именно здесь», — заявил он.

Крутиков также отметил, что перед Северным (Арктическим) федеральным университетом поставлена задача создать новую программу развития, которая станет механизмом реализации госудрственной стратегии развития Арктики.

«Мы относимся к САФУ как к полноценному институту развития Арктической зоны Российской Федерации, который будет реализовывать государственную политику в Арктике. САФУ, как единственный федеральный университет в Арктической зоне, имеет принципиальное значение. Очень важно, чтобы та программа развития вуза, которая сегодня разрабатывается, стала механизмом реализации новой арктической стратегии страны», — отметил Александр Крутиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о создании не менее 15 таких Центров говорится в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанном в мае президентом Российской Федерации. Одним из первых в борьбу за звание центра мировой науки включился Архангельск в лице С (А)ФУ. На базе вуза был создан НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Партнерами проекта выступили ведущие научные центры страны, включая Московский физико-технический институт и МГТУ имени Н. Э. Баумана, научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» и другие. В 2019 году у Архангельска появился конкурент — о своем намерении создать НОЦ под арктические проекты заявил также губернатор Мурманской области Андрей Чибис.