Архангельск, 5 марта 2020, 20:41 — REGNUM Ключевое преимущество Архангельска в Арктике — научно-образовательная база. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявил заместитель министра по делам Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Крутиков также отметил, что перед Северным (Арктическим) федеральным университетом поставлена задача создать новую программу развития, которая станет механизмом реализации госудрственной стратегии развития Арктики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о создании не менее 15 таких Центров говорится в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанном в мае президентом Российской Федерации. Одним из первых в борьбу за звание центра мировой науки включился Архангельск в лице С (А)ФУ. На базе вуза был создан НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Партнерами проекта выступили ведущие научные центры страны, включая Московский физико-технический институт и МГТУ имени Н. Э. Баумана, научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» и другие. В 2019 году у Архангельска появился конкурент — о своем намерении создать НОЦ под арктические проекты заявил также губернатор Мурманской области Андрей Чибис.