Бристоль, Великобритания, , 14:23 — REGNUM Шумоподавляющие чешуйки на теле мотыльков, позволяющие защищаться от летучих мышей, обнаружила команда исследователей из Школы биологических наук Бристольского университета. Результаты исследования опубликованы на научном ресурсе The Royal Society.

Общеизвестно, что летучие мыши применяют для обнаружения добычи метод эхолокации. Часть насекомых за миллионы лет выживания в неравной борьбе научилась слышать ультразвуковые крики охотящихся на них летучих мышей. Улавливая такие звуки, насекомые могут уклоняться от настигающих их охотников.

Однако, многие виды молей и бабочек не способны слышать ультразвук, но при этом живут с летучими мышами в одной среде и не снижают свою численность. Это навело ученых на мысль о существовании других способов защиты от летучих мышей, использующих эхолокацию.

Исследователи применили сканирующие электронные микроскопы для того, чтобы в деталях рассмотреть поверхности тел двух видов мотыльков и двух видов бабочек. Мотыльки Antherina suraka и Callosamia promethea и бабочки Graphium agamemnon и Papilio troilus оказались покрыты мелкими чешуйками, по структуре сходными с шумоподавляющими материалами.

Измерения выявили, что чешуйки могут поглощать до 85% попадающей на них звуковой энергии. Из-за этого сокращается на четверть и дистанция обнаружения мотыльков летучими мышами. Такой эффект, даваемый покрытием мотыльков и бабочек, серьезно увеличивает их выживаемость.

Ученые сообщили, что были поражены обнаружить у насекомых очень тонкие и легкие одеяния, обладающие высочайшим уровнем звукопоглощения, который сейчас доступен человеку только в серьезных системах шумоподавления. Авторы исследования продолжают анализировать результаты экспериментов с целью создания более совершенных систем звукоизоляции для применения человеком.