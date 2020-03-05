Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Особый белок, влияющий на способность клеток противостоять вредоносным микроорганизмам, выявила группа ученых из США и Германии. Результаты исследования опубликовал научный журнал «Cell Reports».

Исследуя различные клетки грызунов, ученые обнаружили, что недостаток белка AGO4 значительно снижает чувствительность клеток к вирусам. Белок, обладая особой чувствительностью к вредным микроорганизмам, реагируя на них позволяет иммунной системе четче реагировать на нарушителей здоровья организма.

Исследователи считают, что выявленный белок, обладая ярко выраженными противовоспалительными свойствами поможет в перспективе создать для человека защитные препараты от множества опасных вирусов.

Как сообщается в материале, исследования продолжаются для подтверждения уникальных свойств полезного белка.