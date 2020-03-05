Нейпьидо, , 13:23 — REGNUM В пещере в Мьянме группа ученых нашла два вида древнейших тараканов, которые были до сих пор не известны науке. Результаты исследования опубликованы 26 февраля на научном ресурсе Phys.org.

Насекомые были найдены в каплях янтаря. Ученые извлекли их из янтаря и подвергли исследованиям. В результате ученые пришли к выводу, что тараканы могли жить на планете около 99 млн лет назад.

Ученые сообщают, что тараканы очень похожи на современных пещерных сородичей, имея подобные маленькие глаза и крылья, но отличаясь большей длиной ног и антенн.

Исследователи дали доисторическим насекомым имена Crenocticola svadba и Mulleriblattina bowangi, а также определили их принадлежащими к семейству Nocticolidae.