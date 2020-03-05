Бостон, США, , 13:33 — REGNUM Масштабное исследование, показавшее влияние тщательного контроля за давлением на продление жизни на несколько лет, провели медики Бригамской женской больницы в Бостоне. Результаты исследования опубликованы на научном сайте EurekAlert.

Эксперимент охватывал более 9 тысяч добровольцев возрастом старше 50 лет, имевших высокое систолическое давление до 180 мм ртутного столба. Участников исследования разделили на две группы. В каждой группе применили антигипертензивную терапию.

В первой группе медики старались не превысить давление у пациентов свыше 120 мм ртутного столба. Во второй группе верхняя планка давления была установлена на отметке 140 мм ртутного столба.

Жесткий контроль давления на более низком уровне, как показал эксперимент, смог обеспечить увеличение продолжительности жизни от полутора до трех лет. Однако следить за показателями давления необходимо постоянно до конца жизни. Также лучшие результаты достигались при отсутствии других серьезных заболеваний.