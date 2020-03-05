Окленд, Новая Зеландия, , 12:43 — REGNUM Способность попугаев кеа оценивать шансы на успех и менять на основе этого свое поведение обнаружили новозеландские ученые. Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании Nature Communications.

Ученые сделали такой вывод в результате наблюдений за попугаями, игравшими в своеобразную игру, которая была похожа на лотерею. Исследованиями занимались нейрофизиологи из Оклендского университета в Новой Зеландии — Алекс Тейлов и Амалия Бастос.

Суть эксперимента заключалась в участии шести попугаев кеа в лотерее. В нескольких прозрачных коробках укладывались «счастливые» черные и «несчастливые» разноцветные палочки в определенном количестве. Ученые вытаскивали палочки из коробок, пряча их в руках.

Попугаи должны были угадать, в какой руке окажется «счастливая» черная палочка, за которую они получат кусочек вкусной еды. Если попугай не угадывал, то он оставался ни с чем. Решая эту задачу, попугаи могли заглядывать в коробки, чтобы подсчитать количество палочек того или другого цвета и оценить в итоге вероятность вытягивания человеком палочки определенного цвета.

Результаты эксперимента ошеломили исследователей, так как показали, что попугаи справлялись с этой задачей не хуже человека или приматов. Попугаям удавалось оценить вероятность вытаскивания «счастливых» палочек даже тогда, когда экспериментатор начинал жульничать, специально вытаскивая только цветные или только черные палочки, или когда менялась конструкция коробок таким образом, чтобы попугаи не могли достоверно определить количество палочек.

Птицы в этих случаях меняли свое поведение, понимая изменение действий человека или снижение шансов сделать правильный выбор из-за непрозрачности новых коробок. Кром этого, попугаи запоминали ученых-«жуликов» и не сотрудничали с ними при последующих экспериментах.

По мнению ученых, результаты исследований доказывают, что понимание элементов статистики и теории вероятности доступны не только высокоразвитым приматам, обладающими мозгом с многослойной корой. Ученые собираются продолжить эксперименты, чтобы лучше разобраться в эволюции человеческого сознания и усовершенствовать создание систем искусственного интеллекта.