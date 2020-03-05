Москва, , 12:16 — REGNUM Возраст, облик и предназначение терракотовой скульптуры в виде мужской головы, найденной при строительстве Крымского моста, удалось установить исследователям, 3 марта сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.

По данным представителей института, учеными было проведено исследование образца смоляного покрытия методом радиоуглеродного AMS-датирования. Оно производилось в центре изотопных исследований Университета Джорджии в США. Результаты исследования указывают на то, что скульптура создана в V веке до н.э.

Исследователи также сообщили, что голова изначально имела раскраску, а борода и волосы ее были покрыты специальным составом, в основе которого находилась древесная смола.

Ученые определили, что скульптура была вылеплена из глины. Голова устанавливалась на корабле в виде украшения с помощью свинцовых креплений. Смола же, которой покрывали скульптуру, препятствовала замачиванию морской водой основы изваяния.

Напомним, терракотовую голову нашли на дне Керченской бухты в 2017 году. По сообщениям ученых, это первая находка такого типа в районе Северного Причерноморья.