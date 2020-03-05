Новосибирск, , 05:59 — REGNUM На туристическом портале Новосибирской области появилась статья о «Сибирской Трое».Так историки называют древний город Чичабург. Он располагался на берегу озера Чича в Здвинском районе. Город является ровесником легендарной Трои. Учёные датируют Чичабург IX—VII вв. до н. э., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Археолог Вячеслав Молодин обнаружил следы древнего поселения в 1970-х годах. В 1999 свою работу здесь начала экспедиция Института археологии Сибирского отделения РАН и Германского археологического института. Геофизические съемки показали, что под небольшим слоем земли находится древнее городище. В мае 2000 года повторная экспедиция подтвердила эти выводы.

Удалось выяснить, что Чичабург занимал площадь около 24 гектаров. В городе учёные насчитали больше сотни помещений. Он был окружен валами и рвами. Территория разделена на отдельные сектора. Город имел четкую плановую застройку. Выделялась особая часть городища — наиболее укреплённое место. Учёные преположили, что здесь мог быть дом правителя. В городе имелись двух и трёхэтажные каменные дома и полуземлянки.

В Чичабурге могло проживать до 2 тысяч человек. Согласно антропологическим исследованиям, это были явные европеоиды с незначительной примесью монголоидной крови.

Они приносили жертвоприношения богам и духам, иногда человеческие. Древние сибиряки практиковали ритуальный каннибализм.

Ученые сделали вывод, что город люди покинули в одночасье. Причиной мог стаь как пожар, так и нашествие врагов.