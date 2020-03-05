Хух-Хото, Китай, , 03:28 — REGNUM Древние наскальные письмена в количестве 172 штук были найдены в аймаке Алашань во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Возраст наскальных изображений датируется периодом от позднего палеолита до железного века. Возраст самых свежих рисунков достигает 4500 лет. Все они выполнены по методике шлифования и долбления.

На рисунках изображены различные животные, включая овец, лошадей, тигров и оленей, а также божественные лики и фигуры, отражающие быт и общественные отношения той эпохи, а также религиозные верования древних кланов.

По мнению директора администрации культурного наследия Внутренней Монголии Цзин Сюэи, некоторые рисунки выполнены настолько искусно, что несут не только высокую научную, но культурную значимость.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая раскопали административный центр времен династии Сун