Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Учёные обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса во время анализа снимков, сделанных в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Об этом сообщается в блоге американского аэрокосмического агентства NASA.

Отверстие диаметром около 35 метров, окружённое практически идеально круглым кратером, было обнаружено на склоне Горы Павлина — одной из высочайших гор Марса, которая представляет собой потухший щитовой вулкан недалеко от марсианского экватора.

Боковое освещение позволило учёным установить, что под дырой находится полое пространство с плоским дном, глубина которого, судя по внутреннему теневому углу, может составлять около 28 метров.

Каким образом образовалось и сохранилось столько большое отверстие, специалисты пока объяснить не могут. При этом не исключается, что внутреннее пространство пещеры может быть защищено от радиации и суровых климатических условий Марса, и именно там потенциально могут быть обнаружены возможные признаки жизни.

Кроме этого, учёные рассматривают возможность использования объекта в качестве укрытия для космических кораблей и аппаратов, а возможно, и астронавтов во время будущих пилотируемых полётов на Марс.