Пекин, , 13:10 — REGNUM Ученые в Китае обнаружили два подтипа коронавируса нового типа, один из которых заразнее другого. Об этом 4 марта пишет «Бэйцзин жибао».

Отмечается, что исследователи изучили 103 образца коронавируса, обнаружив, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций.

Кроме того, вирус развился в два подтипа — S и L. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.

При этом подтип S в большей мере соответствует вирусу, обнаруженному у летучих мышей, а подтип L — был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, однако после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что полностью побороть коронавирус не удастся и заболевание закрепится и будет проявляться сезонно, как в случае с гриппом.

Вместе с тем, выяснили ученые, дети и подростки являются категорией, наименее подверженной заражению коронавирусом.

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