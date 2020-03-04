Улан-Батор, , 12:32 — REGNUM Подтверждение использования в своем рационе молочных продуктов кочевниками-монголами, жившими 5000 лет назад, получили ученые института Макса Планка. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на научном сайте HeritageDaily.

Следы молочных белков различного состава обнаружены учеными в исследованных зубных камнях людей. Изученные захоронения находятся в курганах, расположенных повсеместно на территории современной Монголии. По оценкам ученых захоронения сделаны в 3000 годах до н.э.

Ранее ученые предполагали, по имеющимся свидетельствам, что появление молочного скотоводства в этом регионе произошло около 1700 года до н.э. Однако почти ¾ людей из исследованных захоронений имели на своих зубах следы, свидетельствующие о потреблении ими молока уже 5000 лет назад.

Исследователи сообщают, что обнаруженные белки соответствуют молоку разных животных. Среди них подтверждаются лошади и верблюды. Причем одни и те же люди могли употреблять в пищу молоко разнообразных животных.

В исследовании сообщается, что по результатам анализа ДНК остатков молока из Афанасьевского поселения Шатар Чулуу, которое относят к 3000 году до н.э., выявлены признаки, по которым можно связать жившее тогда население со степными пастухами на Западе. Это подтверждает теорию, появления молочного скотоводства в Восточной Азии с миграцией древних скотоводов с Запада через Алтай. Но это не исключает вероятность того, что дальнейшие исследования смогут доказать существование в Восточной Азии аутентичного скотоводства с потреблением молока.