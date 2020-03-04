Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Технологию самоочищения калиевой батареи от дендритов, позволяющую в перспективе производить дешевые и надежные аккумуляторы, разработали ученые из политехнического института Ренселлера в США, 3 марта сообщает интернет-ресурс ScienceDaily.

По мнению исследователей, достигнутые результаты могут стать основой производства металло-калиевых аккумуляторов, которые будут значительно дешевле никель-ионных аккумуляторов с сохранением сопоставимой мощности.

Традиционно попытки использовать металлический калий в батареях приводили к неудачам. В процессе заряда такой батареи в калиевом аноде происходят структурные изменения, вызывающие вредные образования — дендриты. В результате их роста происходит разрушение батареи, вызывающее короткое замыкание, соответствующий нагрев и даже воспламенение электролита.

Группа американских ученых смогла найти решение этой проблемы. Во время заряда батареи они до определенного уровня повышали температуру внутри, что приводило к разрушению дендритов. Таким образом анод самоочищался, и свойства батареи восстанавливались. Авторы статьи сравнили полученный эффект с кучей снега, которая разметается ветром.

Температура восстановления металло-калиевых элементов оказалась значительно ниже литий-ионных. Исследователи считают, что теперь вся задача состоит в создании зарядного устройства, дополнительным функционалом которого будет являться периодический очень точный прогрев батареи для ее восстановления. Снижение рабочей температуры позволит, по мнению изобретателей, удешевить изделия и повысить их надежность.