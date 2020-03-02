Барнаул, 2 марта 2020, 11:09 — REGNUM Сроки появления в России вакцины от нового коронавируса, обозначенные сотрудниками Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, вполне реальны, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что вакцина предположительно будет создана в в третьем квартале 2020 года, он отметил:
Напомним, ранее член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов сделал предположение о том, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
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