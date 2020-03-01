Любек, Германия, , 21:28 — REGNUM Немецкие учёные синтезировали соединение, которое блокирует размножение всех коронавирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, включая COVID-2019. Об этом сообщает Science Daily.

До сих пор не было разработано специфических препаратов против коронавирусов острого респираторного синдрома (SARS), который вызвал вспышку заболевания в 2003 году (SARS-CoV-1), а также вируса восточно-респираторных заболеваний (MERS-CoV), появившегося в 2012 году. Относительно небольшое количество случаев заболевания не покрывало расходов фармацевтических компаний на создание специфического лекарства.

Учёные из университета Любека исследовали рентгенокристаллические структуры ферментов этих коронавирусов, а затем синтезировали ряд α-кетоамидных соединений, которые плотно прилегают к активным центрам ферментов, нарушая их функцию. В результате вирусы теряют способность к репликации внутри клетки. Поскольку короновирусы SARS-CoV-1, MERS-CoV и COVID-2019 очень похожи, учёные полагают, что их препарат также будет эффективен и против коронавируса из Уханя.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что антивирусные препараты, применяемые при лечении СПИДа и лихорадки Эбола, помогли медикам вылечить трёх первых больных коронавирусом пациентов в Италии.

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