Самара, , 19:15 — REGNUM Самарские учёные разрабатывают метод удаления глубоколежащих раковых клеток без повреждения окружающих тканей с помощью магнитно-импульсной установки. Об этом сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета.

Вместе с исследователями Самарского государственного медуниверситета учёные создают способ безоперационного удаления раковых клеток магнитными импульсами. Установлено, что импульс может проникать вглубь тканей, не повреждая их, и оказывать воздействие определённой напряжённости на заданный слой клеток. Импульс за доли секунды наносит смертельный удар по раковой клетке и та погибает.

Примечательно, что используемые как инновационный скальпель аппараты уже созданы. Магнитно-импульсные установки размерами 50 на 70 см Самарский университет выпускает в производственных целях: сварки заготовок из алюминиевых и медных сплавов, для сборки кабелей ракет-носителей, высокоточной штамповки деталей самолетов. Учёным осталось установить точные величины мощности при воздействии на ткани человека.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что исследование онкологов из США показало, что при сочетании химиотерапии и облучения злокачественных опухолей протонами риск развития негативных побочных эффектов оказывается значительно ниже, чем при стандартной фотонной радиотерапии.

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