Томск, , 18:01 — REGNUM В Томске учёные разработали инновационную технологию синтеза противовирусного препарата осельтамивир, который оказался в 2 раза эффективнее оригинала и гораздо дешевле при производстве. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Если оригинальный швейцарский препарат представляет собой осельтамивира фосфат, то томская молекула является осельтамивира этоксисукцинатом. Технология производства предполагает использование более доступных и дешёвых компонентов, поэтому отечественный препарат бюджет гораздо дешевле. Новый препарат уже запатентован.

Клинические испытания показали, что новое лекарство в 2 раза эффективнее при лечении гриппа, чем созданный на основе осельтамивира перпарат Тамифлю. При этом лекарственное средство облает гораздо более низкой токсичностью, не обладает мутагенным, канцерогенным и аллергизирующим действиями. Предполагается, что лекарство поступит в аптеки к 2025 году.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что томские учёные обнаружили, что экстракт используемого при озеленении городов кустарника Спирея, обладает более сильным противовирусным эффектом, чем препараты, созданные на основе противовирусного средства осельтамивира.

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