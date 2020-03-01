Москва, , 15:50 — REGNUM Имитирующие скафандры костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS будут оснащены продвинутыми системами виртуальной реальности и телемедицины, заявил руководитель отдела Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский ТАСС.

Главный менеджер изоляционного эксперимента по моделированию космического полёта рассказал о ведущейся модернизации костюмов для нового этапа проекта. Белаковский отметил, что имитаторы скафандров будут оснащены устройствами виртуальной реальности, что поможет в воссоздании условий на поверхности Луны.

Учёный добавил, что при имитации выходов на лунную поверхность также будут использоваться системы моделирования пониженной гравитации. В частности, участников проекта будут подвешивать на специальных тросах, что поможет получить более точные данные.

Напомним, изоляционный проект SIRIUS направлен на изучение медико-биологических аспектов длительных космических полётов. Следующий этап эксперимента будет проводиться в течение 240 суток. За это время участники проекта смоделируют экспедицию к Луне, выход на поверхность и проведение научных работ, а также возвращение на Землю.

Проект SIRIUS реализуется в несколько этапов при участии американского аэрокосмического агентства NASA и ряда других организаций. Предыдущий этап изоляционного эксперимента проводился в начале 2019 года и продолжался 120 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года организаторы проекта SIRIUS заявили, что следующий изоляционный эксперимент в рамках этого проекта стартует в третьем квартале 2020 года.

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