Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX подрядчиком по запуску исследовательского космического аппарата в рамках миссии Psyche, сообщает пресс-служба NASA.

Условия контракта предусматривают запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с автоматической межпланетной станцией Psyche и сопутствующей полезной нагрузкой. Планируется, что запуск будет произведён в 2022 году со стартового комплекса на базе ВВС США на мысе Канаверал. Сумма контракта составляет около $117 млн.

Зонд Psyche отправится к астероиду Психея. Этот астероид находится в области Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера, называемой главным поясом астероидов.

Психея является уникальным астрономически объектом и не входит ни в одно из астероидных семейств. Учёные предполагают, что этот астероид был образован из никель-железного ядра более крупного протоастероида или протопланеты. Миссия Psyche поможет учёным лучше понять происхождение астроида Психея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 28 на 29 февраля прототип корабля Starship, разрабатываемого компанией SpaceX, был уничтожен при взрыве в ходе испытания на базе компании в штате Техас.

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