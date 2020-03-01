Москва, , 08:35 — REGNUM Роспотербнадзор дал несколько рекомендаций в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта. Об этом сообщает RT.

Эксперты ведомства рассказали, какие существуют признаки пониженного иммунитета. Ослабленный иммунитет выдают герпес на губах, быстрая утомляемость и бессонница, боли в суставах и мышцах, частые головные боли и простуды, высыпания на коже.

Для повышения иммунитета рекомендуется здоровое питание, отказ от алкоголя, курения, восьмичасовой сон и занятия спортом.

Как сообщало 29 февраля ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам РФ не ездить за границу в качестве одной из мер защиты от коронавируса.

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