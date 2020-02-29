Оттава, , 23:56 — REGNUM Канадские учёные обнаружили, что ожирение на молекулярном уровне приводит к тем же последствиям, что и старение, вызывает старческие заболевания, так что его можно рассматривать как форму старения организма. Данные о результатах исследования сообщает пресс-служба Университета Конкордии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,9 млрд взрослых и 380 млн детей по всему миру имеют избыточный вес или страдают избыточным весом.

Исследователи Университета Конкордии обратили внимание на схожесть заболеваний, сопутствующих избыточному весу и старческому возрасту: повреждение генома, раковые заболевания, ослабленный иммунитет, снижение умственных способностей, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые проанализировали более 200 научных работ об эффектах ожирения и пришли к выводу, что старение и ожирение развиваются по одному и тому же механизму. Например, усиливается апоптоз — запрограммированная гибель клеток, особенно в клетках сердца, печени, почках, нейронах, слуховом аппарате и сетчатке. Одновременно с этим замедляется процесс по уничтожению повреждённых клеток организма (аутофагия), что может привести к развитию онкологических заболеваний.

Кроме того, при ожирении укорачиваются теломеры — концевые участки хромосом, которые защищающие генетический материал. Сокращение их числа является одной из главных причин биологического старения. Как и при старении снижаются умственные способности, появляется гипертония, ускоряется старение иммунной системы, что повышает восприимчивость к инфекционным болезням. Появляется старческая саркопения — снижение мышечной массы и силы.

Новое исследование позволяет лучше понять механизм ожирения, а значит найти способ его остановить. Кроме того, ученые обращают внимание, на необходимость ведения здорового образа жизни, предотвращающего ожирение, а, следовательно, и преждевременное старение.

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