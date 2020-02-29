Пекин, , 23:34 — REGNUM Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара. Об этом сообщает Science Advances.

Космическая станция Китая — является первым космическим аппаратом, успешно приземлившимся на обратную сторону Луны. С помощью специального радара, установленного на луноходе, учёные смогли определить толщину реголита — талькообразной пыли, покрывающей Луну. Глубина слоя составила 12 метров.

Эти данные помогут при планировании новых лунных миссий, которым придётся решать проблемы загрязнения пылью инструментов космического корабля, блокирования солнечных элементов и засорения двигателей.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что аппарат китайской автоматической межпланетной миссии «Чанъэ-4» завершил 13-й период активности в кратере фон Кармана на обратной стороне Луны и отключился на время следующей лунной ночи, равной 354 земным часам.

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