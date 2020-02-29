Берлин, , 22:22 — REGNUM Немецкие учёные установили, что плотный завтрак высококалорийными продуктами ускоряет обмен веществ, приводит к снижению уровня сахара, и в конечном счёте ведет к потере веса. Статья об исследовании опубликована в научном журнала Оксфорда JCEM.

Исследователи из университета Любека наблюдали за состоянием 16 мужчин, которым предложили две разных тактики приёма пищи: плотный завтрак и лёгкий перекус в обед в первой части эксперимента, и скудный завтрак и обильный обед во второй части эксперимента.

Оказалось, что после плотного завтрака у человека уходит в 2,5 раза больше калорий на выработку тепла, чем это происходит при съедании такого же количества калорий, но в обед. К тому же человека не тянет к сладкому после плотного завтрака. Именно такая тактика распределения приёма пищи приводит к снижению веса. При этом те, кто совсем отказываются от завтрака, могут приобрести сердечно-сосудистые заболевания, утверждают учёные.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным НИИ питания РАМН, 60−70 процентов наиболее серьёзных заболеваний — ожирение и его спутники: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артроз, гастрит — связаны с неправильным питанием.

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