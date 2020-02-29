Амстердам, , 19:35 — REGNUM Учёные из Нидерландов установили, что ряд штаммов кишечной палочки ответственны за развитие рака кишечника в 5% случаев заболевания, и призывают пересмотреть использование этой бактерии в качестве пробиотика. Статья об исследовании опубликована в Nature.

Исследователи Института Хубрехта точно определили, что некоторые специфические повреждения ДНК, которые приводят к возникновению опухолей в кишечнике, являются результатом воздействия токсина «колибактин», продуцируемого рядом штаммов кишечной палочки E. coli. Эта бактерия являются частью нормальной микрофлоры кишечника, синтезирует витамин K, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике.

Исследование проходило на кишечных органоидах, крошечных копиях человеческих органов, выращенных из стволовых клеток. Учёные зафиксировали двойное повреждение ДНК при воздействии колибактина, а затем аналогичное повреждение ДНК было обнаружено в 5 процентах из 2000 исследованных образцов рака кишечника.

Как отмечают ученые, новое исследование поможет выявить на ранней стадии людей с высоким риском развития рака кишечника, если обнаружится, что в их микрофлоре обитает кишечная палочка, продуцирующая этот токсин.

Также исследователи обращают внимание на то, что ряд лекарственных препаратов для лечения дисбактериоза содержат штаммы кишечной палочки, которые тоже вырабатывают колибактин, в частности штамм nissle E. coli. В краткосрочной перспективе они могут облегчить симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта, но затем спустя десятилетия после лечения могут привести к онкологическим заболеваниям.

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