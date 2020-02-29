Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Великий американский физик-теоретик английского происхождения и гуманист, один из создателей квантовой электродинамики, Фримен Джон Дайсон скончался на 97 году жизни. О смерти учёного сообщила 28 февраля его дочь Миа Дайсон.

Дайсон занимался исследованием квантовой теории поля, математической физике, астрофизике, физике низких энергий. Считается, наряду с другими исследователями, создателем современной квантовой электродинамики.

За свою карьеру учёный был удостоен множества наград и премий и являлся почётным членом нескольких университетов. Он был автором нескольких научных и научно-популярных трудов, в том числе книги «Будущее физики» и «Математика и физика».

В астрофизике учёный занимался изучением пульсаров и нейтронных звёзд и являлся автором концепции сферы Дайсона, которая представляет собой гипотетическое сооружение в виде тонкой сферической оболочки со звездой в центре. Им было выдвинуто предположение, что развитая цивилизация может использовать такую сферу для полного использования энергии центральной звезды и решения проблемы жизненного пространства, и искать разумные цивилизации нужно опираясь на представления о подобных объектах.

Последние годы жизни Дайсон занимался исследованием гипотез о возможном будущем нашей планеты и разоблачением мифов вокруг последствий и вариантов глобального потепления.