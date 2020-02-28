Москва, , 15:47 — REGNUM Ученые Международного центра радиоастрономических исследований зарегистрировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщает EurekAlert.

Отмечается, что взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, находящегося в 390 млн световых лет от Земли.

В результате произошел выброс энергии, который в пять раз превышает предыдущий рекорд.

«Это произошло очень медленно — как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет», — отметили ученые.

В настоящее время причины взрыва устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство учёных считают Вселенную открытой, расширяющейся по прямой со времени её рождения — момента Большого взрыва. Однако, космологи из университетов Манчестера и Джонса Хопкинса, изучавшие реликтовое электромагнитное излучение, которое является остаточным явлением после Большого взрыва, предположили, что наш мир имеет изогнутую геометрию.

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