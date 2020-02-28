28 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Казалось бы, европейская эпоха Просвещения закончилась великими преобразованиями XVIII века. В нашей стране после Гражданской войны создавались рабфаки, массово боролись с неграмотностью крестьян и шаманством на Крайнем Cевере, но просветителей, как показывает письмо, попавшее нашему журналисту, и в наше время в России осталось немало.

Александр Нестеренков., , 15:42 — REGNUM Сосредоточились они в основном в «просветительских» комиссиях РАН, курируемых одиозным вице-президентом РАН Алексеем Хохловым. Комиссий — три, и самая активная и наиболее известная из них вовсе не по популяризации (у нее и сайта даже нет!), а по противодействию фальсификации научных исследований. Настоящий генератор скандалов — то кандидатов в РАН забракует, то уважаемых людей в плагиате уличит.

Академик Алексей Хохлов Polit.ru

Нескончаемая череда выплескиваемых наружу распрей между различными группировками академиков и членами президиума, в том числе благодаря «успешной деятельности» вышеозначенных комиссий, привела к тому, что, невзирая на уважение к ученым в нашей стране, академия становится генератором публичного абсурда. Наиболее узнаваемым благодаря поддержке соцсетей и «популяризаторов» функционером от науки стал вице-президент академии Алексей Хохлов. Проиграв в 2017 году на выборах президента РАН нынешнему главе академии Александру Сергееву, он призвал поддержать нового президента РАН, и это был единственный конструктивный шаг с его стороны. С упорством, заслуживающим лучшего применения, вице-президент пытается расшатать устои РАН, а вместо решения реальных проблем, стоящих перед отечественной наукой, занимается откровенным популизмом.

Апогеем такого популизма стали прошедшие в конце прошлого года очередные выборы в члены РАН, которые запомнились различными порицаниями в адрес маститых ученых и чёрными списками, которые организаторы скандала без согласования с руководством академии «сливали» в СМИ. Кандидатов в академики и члены-корреспонденты обвиняли в лженауке, проводились, по сути, допросы тех, кого журналисты, введенные в состав комиссий РАН, посчитали «неблагонадежными». Не обошлось и без физических жертв: один из претендентов в члены академии в итоге не выдержал прессинга и умер. Именно тогда академика Хохлова окрестили «кукловодом», управлявшим этим спектаклем.

Какие психологические мотивы лежат в основе желания привлечь любыми способами внимание к своей особе? Возможно, причина в том, что Хохлов сам — крупный ученый и потомок великих ученых — был реально близок к избранию в президенты РАН и поэтому постоянно доказывает, что он в действительности первый среди равных, и для этого нуждается в глашатаях-просветителях и журналистах, введенных им лично в состав этических комиссий. Именно их он использует для громких заявлений и различных перформансов.

Объектами травли комиссий на прошедших выборах стали кандидаты от многих отделений РАН, но особенно досталось медикам. К вопросам медицины Алексей Хохлов, избранный в свое время академиком от отделения химии и наук о материалах, известный специалист в области физики и химии полимеров, явно неравнодушен. Не в том смысле, что внимательно следит за своим здоровьем, а просто чересчур активно вмешивается в компетенцию медицинского отделения РАН и Минздрава, или же банально действует через их головы.

Нам в руки попал любопытный документ, согласно которому в конце прошлого года господин вице-президент протежировал нескольких человек в рабочую группу по формированию общих к регулированию лекарственных средств в рамках Евразийского Экономического Союза.

Официальный ответ Алексея Хохлова Владимиру Егорову Polit.ru

Среди тех, за кого Хохлов «замолвил словечко», оказался Петр Талантов. Естественно, Талантов — член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, а до недавнего времени — руководитель научно-просветительского фонда «Эволюция», созданного на месте объявленного иностранным агентом фонда «Династия», кандидат наук, но при этом зарабатывающий на жизнь торговлей цветами. Он — финалист конкурса РАН за лучшие работы в области популяризации науки. Конкурс этот проводила комиссия РАН по популяризации науки, которую, как не трудно догадаться, возглавляет Алексей Хохлов.

Возвращаясь к документу — представитель отделения химии и наук о материалах в президиуме РАН, куратор популяризаторов, академик РАН, в чью компетенцию никак не входят вопросы коммуникаций с Минздравом, совершенно непонятно по какой причине начинает заниматься вопросами регулирования обращения лекарственных средств в Евразийском Экономическом Союзе! Нагло игнорируя распределение зон ответственности вице-президентов в РАН и интересы отделения медицинских наук. Можем ожидать новых скандалов, теперь уже в Минздраве.

В информационном пространстве деятельность комиссий, курируемых Хохловым, отражается несравненно больше, чем непосредственная научная работа академии, и больше напоминает избирательную кампанию. Позиция Хохлова деструктивно сказывается на управлении академией, ее президиума, парализует нормальную работу этого научного мегаучреждения. Вместо решения насущных проблем, РАН бесконечно скатывается в склоки и интриги. Создается впечатление о сознательном подрыве авторитета ее президента.

Александра Сергеева практически поставили перед дилеммой: или навести порядок жесткою рукой в собственном «хозяйстве», или признать перед высшим руководством страны неуправляемость огромной академии после слияния в единое целое РАН, РАМН и Академии сельскохозяйственных наук. Стране как никогда нужны не просветители-скандалисты, а созидатели — ученые, обеспечивающие технологический и инновационный потенциал нашего Отечества.