, 15:41 — REGNUM Коронавирус COVID-2019 поражает главным образом лёгкие человека, доказательств о поражении других органов пока нет. Таковы итоги экспертизы тела человека, который первым скончался от нового заболевания, опубликованные китайскими специалистами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Патологоанатомической экспертизе подвергли тело 85-летнего мужчины, госпитализированного в Ухане с множественным инфарктом мозга. Через несколько дней у него проявились симптомы инфицирования лёгких, на 13-й день ему поставили диагноз коронавирус нового типа, а на 28-й день он скончался.

В качестве причины смерти указали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, и дыхательную недостаточность. Специалисты уточнили, что у мужчины повреждены глубокие части дыхательных путей и легочных альвеол. Патологический процесс похож на поражения при атипичной пневмонии (SARS) и Ближневосточном респираторном синдроме (MERS).

Из-за пожилого возраста умершего и других заболеваний эксперты пока не смогли сказать, поразил ли вирус другие органы.

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