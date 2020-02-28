Калининград, , 01:56 — REGNUM Океанографическое судно «Адмирал Владимирский», которое после посещения Антарктиды занималось исследованиями в море Беллинсгаузена, завершило свою работу и взяло курс на Уругвай. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Прибытие судна в столицу Уругвая Монтевидео ожидается 5 марта. По информации с борта, докладываемой Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову, экипаж судна здоров, исследовательское гидрографическое оборудование и все технические средства работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, после посещения Антарктиды океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» продолжало исследования моря Беллинсгаузена. Всего военными гидрографами было проведено 28 тыс. км маршрутного промера глубин и 24 тыс. линейных километров гравиметрической съемки.

С декабря 2019 года исследовательское судно прошло по маршруту кругосветной экспедиции ВМФ, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И. Ф. Крузенштерна, более 16 тысяч морских миль. Экспедиция, которая проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом, завершится в июне 2020 года.

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