Москва, , 15:08 — REGNUM Ученик девятого класса школы № 1557 Москвы Максим Громаков самостоятельно разработал и сконструировал антенную установку, которая позволяет усовершенствовать систему поиска людей при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Устройство позволяет улучшить качество и дальность связи с легкими беспилотными летательными аппаратами — квадрокоптерами. Данные приборы используют в том числе при поиске потерявшихся граждан. Разработать новое оборудование школьника попросили волонтёры поисковых отрядов «Лиза Алерт».

«Я, конечно же, согласился. До сих пор мне не приходилось решать технических задач с более важным практическим применением, чем эта», — приведены в сообщении слова школьника.

Дистанция, на которой устройства способны обнаружить пропавшего человека, зависит не только от самой местности, но и от антенны, которая используется для связи с квадрокоптером. Изобретение позволит обеспечить более точное наведение, а также сопровождать БПЛА в полете. Использование узконаправленной антенны увеличит дальность связи для корректного обмена данными между пультом и квадрокоптером. На данный момент проходят полевые испытания новой антенны.

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