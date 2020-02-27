27 февраля 2020 | Время чтения 10 мин

Думается, если не все, то очень многие понимают, что такое контекстная реклама и как работает поисковые платформы. Не погружаясь глубоко в технические тонкости и выражаясь простым языком, отмечу, когда вы ищете товар, услугу, ту или иную новость, то система предлагает вам как бы на выбор определенный перечень информации, соответствующий вашему запросу.

Галина Смирнова, , 12:58 — REGNUM Думается, если не все, то очень многие понимают, что такое контекстная реклама и как работает поисковые платформы. Не погружаясь глубоко в технические тонкости и выражаясь простым языком, отмечу, когда вы ищете товар, услугу, ту или иную новость, то система предлагает вам как бы на выбор определенный перечень информации, соответствующий вашему запросу. Известно, что всё, что находится как минимум после 10-й строчки перечня, мало кого интересует. И только пытливый, любопытный, терпеливый, обладающий запасом времени, либо преследующий конкретную цель и не обнаруживший нужного ответа или подходящей по какому либо принципу услуги, пойдет дальше, станет рассматривать дальнейшие позиции перечня. Попасть в топ-10 товаров и услуг, для компаний их предлагающих — недешёвое трудоёмкое удовольствие и заработок для поисковых платформ. Что касается потребителя, то, по сути, его выбор, таким образом, нельзя назвать вполне осознанным. Можно ли считать этот случай дискриминацией? Возможно!

Флаг России

Если говорить о коммерческих запросах, которые касаются товаров и услуг, то в лидерах по их предложению в поисковых системах будут крупные, так сказать, богатые компании, тогда как товары небольших производителей можно будет найти лишь благодаря их исключительности, эксклюзивности на рынке и названию конкретного производителя, если оно известно потребителю. При всё большей монополизации бизнеса и отсутствию как таковой конкуренции среди поисковых платформ в России, шансов выжить небольшому и тем более вновь создаваемому бизнесу в условиях цифровизации экономики становится всё меньше.

Если говорить о некоммерческих запросах, например поиску информационных сообщений, то тут дела обстоят несколько иначе. Главным фактором, по сути, является контент и скажем так скорость размещения тех же новостей, которая может обеспечить высокую цитируемость. Но и эти факторы не являются определяющими, так как поисковые системы работают по своим собственным алгоритмам, безусловно, заданным их разработчиками. Поэтому и в этом случае вполне может присутствовать некая дискриминация, влекущая далеко идущие последствия. А именно — формирование поисковыми платформами не только тех предложений, в которых они заинтересованы коммерчески, но и информационной повестки — формирование общественного мнения за счет определенного контента отдельных СМИ, а главное, что в принципе, таким образом, может существовать подлог информации, когда добраться до сути событий и их объективной оценки может быть труднодостижимой целью, тем более в век высокой мобильности, когда люди из-за нехватки времени и сформировавшегося с силу принципа «главное быстро и удобно» особо не вникают в контент, потребляя его из заголовков. А сейчас и вовсе грядут новые так сказать технологии, еще более, чем прежние, ориентированные на создание шаблонного, не аналитического мышления. Точнее сказать эти технологии уже развиваются, например, нарративы, которые отучат мыслить, анализировать, искать истину, создав из большинства людей рабов-потребителей. Разве сейчас мы не наблюдаем первую волну поколений, нацеленных на неосознанное потребление, даже при условии низкой платежеспособности. Невозможность приобрести непонятно ради чего и зачем ту или иную афишированную, информационно раскрученную вещь, молодые люди впадают в уныние, либо предпочитают в ущерб своему развитию тратить время на быстрые заработки.

Так вот, о прецедентах, в которых фигурировала дискриминация информационных площадок поисковыми платформами, не раз рассказывало ИА REGNUM. В феврале 2018 года издание сообщало, что Адам и Шиваун Рафф добились наказания для поисковой системы Google за понижение их сайта в результатах поиска, пишет «Daily Mail». В 2006 году, после запуска собственного сайта сравнения цен Foundem, супруги Рафф заметили, что компания Google понижает их в результатах для каждого поискового запроса за исключением запросов по собственному имени сайта. Неоднократные обращения в Google ни к чему не привели. Когда в декабре 2008 года Foundem был назван лучшим сравнительным сайтом Великобритании по версии The Gadget Show Channel 5, у них появилась надежда, что это подтвердит их аргументы, и Google изменит свою позицию. Однако интернет-гигант всё же отказался сотрудничать. После года жалоб компания Google наконец-то поместила сайт в «белый список» и трафик сайта с поисковой системы сразу вырос примерно на 10 000%. 27 июня 2017 года Европейский комиссар по конкуренции Маргарет Вестагер постановила, что Google «злоупотребляет своим доминированием на рынке», и выставила штраф в размере 2,1 млрд фунтов стерлингов — самое большое наказание за нарушение правил конкуренции и антимонопольного законодательства, когда-либо назначенное для одной компании. Однако компания Google обжаловала решение Европейской комиссии, и гражданский иск семьи Рафф по-прежнему может длиться годы.

В тот же год ИА REGNUM проводило свое собственное расследование в отношении сервиса «Яндекс.Новости» и подавало жалобу в ФАС, указывая на то, что сервис, пользуясь положением монополиста, манипулирует рейтингами СМИ, формируя тем самым информационную повестку России, в том числе и политическую. Издание на примерах доказывало рукотворность возникшего фактора, который способствует не только дискриминации СМИ, но и формированию привычки к тому или иному СМИ.

Эти проблемы на самом деле — лишь верхушка айсберга. Впереди нас могут ожидать куда более серьезные проблемы развития искусственного интеллекта. Не секрет, что сегодня создаются алгоритмы, способные самостоятельно писать новости, статьи, формировать аналитику. Понятно, что эта аналитика будет соответствовать интересам их разработчиков. В этом случае избежать необъективности и подлога информации будет сложно, переписать историю станет еще легче, что мы и наблюдаем сегодня при пока еще отсутствии засилья аналитики, созданной «искусственным» интеллекто.

В аналитических записках доклада «Этика и «цифра», авторы которого на основе подробных исследований изучали плюсы и минусы цифровизации, говорится не только о возможности дискриминации людей при доступе к цифровым технологиям в силу разных причин (низких доходов, отсутствия современных гаджетов, физических ограниченных возможностей), но и в силу побочных, незапланированных эффектов того или иного технологического решения. Такой вид дискриминации специалисты называют в докладе «косвенной дискриминацией». В качестве примера приводятся — автоматический скоринг и алгоритмы, используемые для отбора кандидатов на работу. Про возможные дискриминационные эффекты этих технологий уже известно, и тут специалисты уже ищут юридические способы решения проблемы.

А между тем, на портале mckinsey.com в середине прошлого года была опубликована статья «Борьба с предвзятостью в искусственном интеллекте (и в людях)», в которой эксперты, можно сказать, спорят с самими собой, что первично и лучше или хуже — «курица или яйцо». То есть, человек, который принимает решения самостоятельно или алгоритмы, которые принимают решения за человека на основе «человеческих данных о человеке». Эндрю Макафи из Массачусетского технологического института говорит: «Если вы хотите избавиться от предвзятости, получите алгоритмы». В то же время, как утверждается в статье, многочисленные данные свидетельствуют о том, что модели ИИ могут встраивать человеческие и социальные предубеждения и развертывать их в масштабе. Что, понятное дело, может оказать крайне негативный эффект. И, конечно, специалисты всего мира сейчас пытаются найти ответы на свои же вопросы.

Похоже, пока «правильные» люди научат «правильности» искусственный интеллект мир может лишиться самых разумных из представителей человечества, погрузившись в хаос. И, безусловно, на первый план выходит вопрос, кто эти самые «правильные» люди, которые будут строить мозги ИИ и какие цели они преследуют?

Некоторые эксперты уже строят прогнозы, что, с одной стороны ИИ, преследуя вроде цель развития демократии и независимости, с другой стороны — может поставить жирную точку на этой самой демократии, причем неважно, в чьих руках сконцентрируется этот ИИ.

Что бы там ни было, совершенно очевидно, если Россия планирует сохранить суверенитет и занять одно из лидирующих позиций в мире, то, прежде всего, нужно уделять больше внимания развитию будущих человеческих мозгов, которые всегда смогут и переиграть ИИ и создать еще более новые технологии. Чтобы сохранить генофонд страны и не позволить его разрушить различным заинтересованным лицам, делающим вид, что они не понимают, что первично человек или ИИ, нужно уделять особое внимание образованию, начиная как минимум со средней школы, где грамотные педагоги лицом к лицу, а не дистанционно буду преподавать детям историю, математику и другие важные предметы, возможно прибегая к современным гаджетам для формирования большего интереса к урокам, способствующих быстрому усвоению большого объема информации. А главное в школах уже пора вводить не уроки полового воспитания, а уроки по основам цифровизации. Безусловно, можно параллельно развивать и дистанционное онлайн-образование, но как тогда понять, насколько ребенок и его родители выбирают объективно полезные, нужные, правильные образовательные курсы, тем самым не загнав себя в дебри и, не потеряв времени и, возможно, денег.

Если государство не будет учить детей в школах основам цифровизации, то учить их будут частные корпорации, что в принципе не так уж и плохо, если бизнес рассчитывает в этом случае вырастить для себя новых сотрудников, а не создать новый класс людей, нацеленных исключительно на извлечение прибыли и «родства не помнящих». В виртуальном пространстве существует Всероссийский образовательный проект «Урок цифры», в рамках которого, существует возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, «Лаборатории Касперского» и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка. В рамках данного образовательного проекта буквально недавно, как сообщал портал ogirk.ru, специалисты Яндекса провели для школьников Приангарья открытый урок, в котором приняли участие дети из Иркутской школы № 24, Каменской школы Боханского района, Бельшееланской школы Усольского района и Саянской школы № 6. Ребятам, рассказывали, что такое персональные помощники, как они устроены, каким образом распознают голос и ищут ответы. Молодому поколению, отмечаете издание, тема оказалась интересной. Дети задавали вполне конкретные вопросы: можно ли изменить голос помощника, к каким устройствам в доме его можно подключить. Порассуждали и на тему, какие профессии в будущем могут заменить подобные программы. После беседы ученики закрепили знания на интерактивном тренажере: программа в роли пользователя задавала вопросы, а школьники «играли» за цифровых помощников и самостоятельно проектировали цепочку действий, необходимых для выполнения команды.

И это всё, конечно, хорошо, да и со стороны поступок бизнеса — бесплатно обучать детей, выглядит благородно. Но что дадут эти знания детям? Каким образом, они смогут их использовать и в каких сферах применять?

Прежде всего, детей нужно научить мыслить аналитически, вдаваясь в каждую деталь подробно, чтобы никто не смог будущих россиян, которых уже понятно будет очень немного, во всяком случае — на определенном промежутке времени, обмануть, подтасовывая события. Кроме того, поскольку избежать цифровизации не удастся, необходимо создавать конкуренцию на рынке поисковых платформ, правда, опять же, от обилия информационных источников и интерпретаций их событий, может наступить хаос, либо люди просто потеряют интерес к цифровому пространству, станут уединяться или создавать какие-то свои сообщества по интересам для живого общения. Согласитесь, телевизор сегодня мало кто уже смотрит, закончится и эра тех же соцсетей. Ну и наибольшую актуальность сегодня должна приобретать цифровизация справочных материалов, исторических документов, имеющих под собой объективную основу.