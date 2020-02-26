Мурманск, , 23:21 — REGNUM Сотрудники лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера обнаружили многократное превышение тяжелых металлов в Семеновском озере. Об этом ИА REGNUM сообщили в Кольском научном центре.

Ученые обнаружили, что в Семеновском отмечается самое большое содержание железа и марганца по сравнению с фоном региона и другими озерами города. Например, по марганцу, который в ряде классификаций входит в список тяжелых металлов, выявлены почти двадцатикратные превышения над средним содержанием этого элемента в озерах Мурманской области.

В донных отложениях озера «солирует» другой тяжелый металл — ванадий, который поступает в водоем с выбросами ТЭЦ, работающей на мазуте.

«За годы работы предприятия в осадках озера Семеновского скопился почти 20-сантиметровый слой, обогащенный ванадием, с 10-кратным превышением фона», — отметили в Центре.

Кроме этого металла озеро загрязнено и другими элементами, среди которых особенно выделяются никель, медь, цинк, кадмий, свинец и сурьма.

«Согласно расчету величины индекса антропогенной нагрузки (Pollution Load Index), озеро Семеновское — водоем с экстремально высоким уровнем загрязнения. Все это усложняется еще и не самым бережным отношением жителей города к водоему, имеющему важный рекреационный статус. В ходе своих работ ученые-лимнологи постоянно обнаруживают частички бытового мусора в пробах донных отложений. Очевидно, миграция этого мусора идет от берегов озера Семеновского, где любят отдыхать горожане», — отметили в Центре.

Исследование было проведено в рамках реализации проекта Российского научного фонда «Экологическая оценка и прогноз устойчивого функционирования водных экосистем урбанизированных территорий в Арктической зоне».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком АО на спасение уникального озера выделят 13 млн рублей.