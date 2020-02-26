Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Астрофизики в США обнаружили, что у Земли появился второй естественный спутник. Об этом сообщается в материалах Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Оказалось, что малый астероид 2020 CD3 оказался временно привязан к Земле и теперь вращается вокруг нее. Это небесное тело имеет размер всего около шести метров в диаметре и относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

Астрофизики объясняют, что в появлении таких спутников нет ничего необычного. Астероид летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту, пояснил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

В масштабах космоса такие спутники существуют недолго — он может сопровождать Землю несколько лет или десятилетий.

Напомним, что ранее астрофизики сообщили о том, что впервые они обнаружили в Солнечной системе межзвездную комету 2I/Borisov, которая пролетела мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца.

Некоторые думали, что этот объект на самом деле является искусственным зондом, но исследования этого не подтвердили.