Кострома, , 17:49 — REGNUM В Костроме презентовали проект «Красная книга Костромской области. Интерактивная карта» — это единая электронная информационная платформа, где собраны и систематизированы редкие представители флоры региона, — сообщает Smi44.

На электронной платформе собраны сведения о 170 видах растений с подробным описанием — район, географическая привязка, координаты, местообитание, год находки, автор находки, характер популяции и угрожающие факторы.

«Первое издание Красной книги Костромской области было выпущено в 2009 году и включало 141 вид растений. Спустя 10 лет подготовлено второе издание Красной книги. В нем сегодня собрано 170 видов уникальных растений. Среди них, например, Княжик сибирский, Камнеломка болотная, Осока тонкоцветковая. Все они представлены на нашем сайте. Есть и исключительно редкие виды. Например, встреченный нами в 2017 году Меч-трава обыкновенная. Этот вид занесен в Красную Книгу Российской Федерации». — уточнила старший научный сотрудник отдела природы Костромского музея-заповедникаАнна Ефимова.

Доступ на сайт свободный www.florako.ru.

Над созданием ресурса трудились биологи областного отделения Русского географического общества, департамента природных ресурсов, Костромского музея-заповедника. В основу легли натурные обследования 2011−2019 годов, гербарии, научные публикации, база данных за последние 100 лет.