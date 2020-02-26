Ташкент, , 09:22 — REGNUM Воздержаться от участия в общественных мероприятиях при поездках за рубеж призвало министерство иностранных дел Узбекистана, сообщили 25 февраля в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

В МИД предупредили об опасности в связи с осложнением ситуации по распространению коронавируса. В частности, министерство призывает граждан Узбекистана, решивших выехать за рубеж, взвесить риски для здоровья.

Рекомендовано строго придерживаться правил личной гигиены, изучить эпидемиологическую обстановку, а также принимать меры предосторожности в местах скопления людей.

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