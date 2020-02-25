Вашингтон, , 21:43 — REGNUM У 61-летней американской гражданки врачи выявили редчайший синдром брожения мочевого пузыря. Из-за патологии в организме женщины постоянно вырабатывается алкоголь, который выходит вместе с мочой. Описания странного случая опубликовал журнал Annals of Internal Medicine.

В материале речь идет о пожилой жительнице американского города Питссбург, которая страдает циррозов и находится в лисе ожидания на пересадку печени Пресвитерианского госпиталя при Медицинском центре местного университета.

Таким пациентам категорически противопоказан прием алкоголя, однако врачи подозревали, что женщина является алкоголичкой, так как в ее анализах мочи постоянно находили алкоголь в больших количествах.

Женщина уверяла врачей, что она при ее болезни ни в коем случае не употребляет алкоголя. В итоге медики провели детальное исследование которое выявило причину.

Сперва они обратили внимание, что анализы крови и мочи на метаболиты этанола — этилглюкуронид и этилсульфат являются отрицательным, а вот анализы мочи на этанол — положительные. Также у пациентки совершенно нет признаков алкогольной интоксикации.

Другой странностью было присутствие в моче большого количества глюкозы. Это состояние называется гиперглюкозурией. Кроме того, в моче оказалось огромное количество почкующихся дрожжей, которые были идентифицированы как Candida glabrata — природные аналоги пивных дрожжей. В организме человека их обычно много не бывает.

В итоге, ученые пришли к выводу, что они, возможно, впервые в истории столкнулись с патологией мочевого пузыря, спровоцированной дрожжевыми грибами Candida glabrata, которые, перерабатывая сахар, поступающий в организм, производят этанол.

Стоит отметить, что в мире очень редко, но встречаются случаи, когда в организме идет дрожжевое брожение, или еще это называют синдромом пивоварения. Это редкое заболевание, при котором этанол, в количествах, достаточных для опьянения, вырабатывается определенными типами дрожжей или бактерий в результате эндогенной ферментации в пищеварительной системе. однако все известные описанные случаи касаются дрожжевого брожения в кишечнике, а вот случаев, когда брожение шло в мочевом пузыре науки еще не встречала.

Медики предположили, что имело место совпадение двух факторов: наличие грибков в мочевом пузыре пациентки и постоянное присутствие большого количества сахара в ее организме, так как она длительное время страдала диабетом.

Авторы исследования отмечают, что они столкнулись с уникальным случаем, когда дрожжевой грибок Candida glabrata поселился в мочевом пузыре пациентки и привели к развитию алкогольного цирроза печени.

Женщине было назначено противогрибковое лечение, но оно результатов не дало, возможно из-за плохо контролируемого диабета пациентки.

Параллельно с ходом исследования ученые выяснили, что был описан еще один похожий случай, когда в моче человека, по всей видимости, вырабатывался этанол, но выявлено это было посмертно.

Возможно, таких случаев было больше, просто они не были распознаны.