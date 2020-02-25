Тегеран, , 19:09 — REGNUM Около 92 стран занимаются космическими технологиями в качестве членов Всемирного космического клуба, из которых 58 способны проектировать и строить спутники, а Иран вошёл в топ-10 стран, способных запускать спутники в космос. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 февраля.

Секретарь Высшего космического совета Ирана Саид Корбани 25 февраля в ходе Конференции космической отрасли, её возможностей и проблем рассказал, что копия спутника «Зафар» была запущена в космос, однако сам спутник не достиг орбиты из-за недостаточной скорости полёта.

По словам Корбани, разрабатывается проект «Зафар-2», готовится к запуску телекоммуникационный спутник «Нахид», Иран также занимается созданием значительного количества спутников, которые считаются прорывными с точки зрения обновления технологий. «Иран покажет всему миру, почему государство входит в топ-10 стран по космическим технологиям», — отметил секретарь.

Кроме того, Корбани заявил, что министерство связи и информационных технологий поставило на повестку дня вторую стратегическую программу по ускорению проектирования и строительства спутников, что открывает двери частному сектору и наукоемким компаниям. Секретарь отметил: «Будущее космической отрасли у Ирана светлое и многообещающее, при этом государством будет поддерживаться любое начинание в этой области».