Пекин, , 18:26 — REGNUM Известный китайский учёный Сюэ Цикунь удостоен престижной международной премии Фрица Лондона-2020 за выдающийся вклад в развитие физики низких температур, сообщает 25 февраля Синьхуа с ссылкой на информацию, полученную от пекинского Комитета науки и технологий.

Учёный, возглавляющий Пекинскую академию квантовых информационных наук, нашел возможность ускорить развитие электроники с низким энергопотреблением.

Премия Фрица Лондона вручается один раз в три года и признана высшей профильной наградой в данной области физической науки. Сюэ Цикунь, одновременно с научной деятельностью занимающий пост проректора университета Цинхуа, стал первым представителем китайской науки, который её удостоился. Вручение награды пройдёт в рамках международной конференции по физике низких температур, которая состоится во второй половине августа в Японии.