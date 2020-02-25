Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону студентов Донского государственного технического университета (ДГТУ), поступивших в магистратуру по направлению подготовки «Психология», обучат юридической и спортивной психологии, анималотерапии и социальному сопровождению. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе 25 февраля.

«Анималотерапия набирает популярность, спрос на специалистов в этой области растёт с каждым днём. ДГТУ станет первым вузом в России, который займется подготовкой специалистов подобного профиля», — пояснила декан факультета «Психология, педагогика и дефектология» Ирина Абакумова.

Обучающихся по направлению «Юридическая психология» научат выявлять киберпреступления. Выпускники образовательной программы «Спортивная психология» помогут спортсменам эффективно задействовать внутренние психологические ресурсы. Магистерская программа «Психология социального сопровождения» даст знания для работы с приёмными семьями и семьями, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья.