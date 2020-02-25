Самара, , 15:24 — REGNUM Магнитный «скальпель» для лечения рака изобретают Самарские ученые. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Самарского университета.

По сообщению пресс-службы учебного заведения, в настоящее время ученые университета совместно со специалистами Самарского государственного медицинского университета работают над созданием безоперационного способа удаления раковых клеток с помощью магнитных импульсов.

По словам доцента Самарского университета, кандидата технических наук Ирины Беляевой, ученые хотят воздействовать на онкологические клетки на микроуровне при помощи специального оборудования, которое в настоящее время находится на стадии разработки.

Отмечается, что разработанное учеными оборудование будет создавать импульсное магнитное поле, которое и будет вызывать гибель онкоклеток. При этом будет оказываться точечное воздействие на клетки, для того, чтобы свести повреждение здоровых клеток, находящихся рядом с опухолью, к минимуму. Данное воздействие на клетки будет длиться считанные доли секунды.

Сообщается, что эксперименты над злокачественными клетками ученые пока не проводили. Магнитный «скальпель» был опробован на здоровых стволовых клетках.

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