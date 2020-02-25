Новосибирск, , 12:21 — REGNUM Новосибирец обратился в суд с заявлением о признании факта научного открытия в математике. По данным Заельцовского районного суда Новосибирска, мужчина просит установить факт открытия краткого доказательства теоремы Ферма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Заявитель свои требования мотивировал тем, что 4 февраля 2020 года он доказал великую теорему Ферма наглядным, ранее не известным мировой науке способом, — уточняет суд. — По мнению заявителя, новизна предлагаемого им решения состоит в наглядности, краткости, использовании знаний школьной программы вместо специальных знаний, что делает доказательство теоремы понятным для миллиардов людей со школьным образованием по всему миру. Рассматривает теорему Ферма с позиции физики и геометрии».

О дате и времени заседания в суде пообещали сообщить позже.