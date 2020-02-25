Уфа, , 12:19 — REGNUM Уникальная коллекция золотых оленей стала доступна для просмотра каждому жителю и гостю Башкирии. Об этом 25 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в свое время золотая коллекция оленей, которой более 2500 лет, ошеломила весь мир. «Сарматское золото» в 1987 году нашел археолог из Башкирии Анатолий Пшеничнюк.

Отмечается, что тогда находки научно доказали существование на этой территории развитой цивилизации еще в V—IV веках до нашей эры.

Радий Хабиров также отметил, что ранее шедевры были доступны только учёным. Но после того, как были приняты соответствующие меры, теперь появилась возможность открыть музей для жителей и гостей Башкирии.

Коллекция золотых оленей можно будет увидеть в Институте этнологических исследований им. Р.Г. Кузеевапо адресу: г. Уфа, ул. К. Маркса, 6.

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