Сингапур, , 09:56 — REGNUM Сингапурские медики отвергают версию о том, что коронавирус нового типа может распространять человек без симптомов заболевания. Об этом заявил руководитель Национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу, сообщает 25 февраля газета The Straits Times.

По словам эксперта, в настоящее время нет убедительных доказательств этой версии. Пока подтверждена позиция о передаче вируса при наличии у носителя соответствующих симптомов.

Заявления о якобы асимптоматическом носителе связаны с тем, что часто не придаётся значение уже имеющимся симптомам. Новый коронавирус сложен с точки зрения диагностики, так как у него нет чётких симптомов, и болезнь легко перепутать с гриппом или ОРВИ, пояснил Васу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Тайване заявили о первом бессимптомном носителе коронавируса. Утверждалось, что это двадцатилетний молодой человек, который вернулся на родину через Гонконг.

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