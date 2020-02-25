Барнаул, , 08:30 — REGNUM Доценту кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексею Ушакову сложно ответить на вопрос, нужно ли включать в школьную программу изучение искусственного интеллекта (ИИ), поскольку пока вопросов больше, чем ответов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованные данные из проекта дорожной карты Минпросвещения РФ, он отметил:

«С одной стороны, да, это актуальная тема, с другой стороны, мне не очень понятно, каких результатов и какими средствами планируется в итоге достичь. Было бы разумно, чтобы заявление такого проекта начиналось с анализа текущей ситуации в области, обоснования актуальности поставленных целей и методов их достижения.

Разговоров на различные темы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) и цифровыми технологиями, ведется очень много, и, возможно, сложилось впечатление, что все уже обсудили и достигнут некий консенсус, однако я не помню этого момента. Когда мы все решили?

Возьмем указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», который утверждает Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 год. В ней нет указаний на необходимость коррекции содержания общеобразовательных программ.

Более того, я не представляю себе, какая практическая цель написания этого документа. Он состоит из таких выражений: «19. Основными принципами развития и использования технологий искусственного интеллекта, соблюдение которых обязательно при реализации настоящей Стратегии, являются: <…> е) разумная бережливость: осуществление и адаптация в приоритетном порядке существующих мер, направленных на реализацию государственной политики в научно-технической и других областях; <…> 26. Основными механизмами развития искусственного интеллекта являются: а) обеспечение роста предложения конкурентоспособных в мире российских продуктов (услуг), созданных (оказываемых) с использованием искусственного интеллекта ». И так далее, именно в таком стиле. Как и где это можно это использовать? Зачем нужен это документ?

В новости говорится: «В 2024 году его будут изучать в половине школ, следует из проекта дорожной карты развития ИИ в России, который есть в распоряжении РИА Новости». Не очень понятно о какой из дорожных карт идет речь. Дело в том, что в октябре 2019 была опубликована дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект».

В ней нет указаний на необходимость коррекции общеобразовательных программ. В ней есть только два целевых фрагмента. В списке ограничений в области «Кадры» есть следующая формулировка: « Отсутствие обучения работе с технологиями ИИ в большинстве образовательных программ ». И симметрично в списке мероприятий по направлениям развития есть пункт « Построение многоуровневой системы образования в области анализа данных и искусственного интеллекта ». Это все. Как будет выглядеть эта многоуровневая система образования, описывается, видимо, в каком-то другом документе.

То есть у меня нет даже четкого понимания, на основании каких доводов принято решение на интеграцию ИИ в школьное образование. Какие проблемы мы этим собираемся решить? Какие вызовы принимаем? Кто заказчик результата? А заказчик должен быть. Потому что школа является инструментом, одной из целей которого является подготовка людей для дальнейшей жизни в обществе, профессиональной деятельности, дальнейшего получения образования, и снова профессиональной деятельности.

Если дети должны владеть ИИ — это должен кто-то заказывать. Где сформулированы требования заказчика? Где будут востребованы люди, обладающие знаниями о работе ИИ? И в таких количествах, что планируется обучать этому массово всех школьников России.

Со своей стороны, могу отметить, что у меня есть версия ответов на данные вопросы, но мне хотелось бы увидеть версию авторов инициативы. Дело в том, что весь этот проект очень дорого стоит. Заявлены самые разные суммы, и они изменялись весь 2019 год, однако они все имеют порядок десятков миллиардов.

Кроме перечисленных вопросов у меня есть еще более конкретные, имеющие прямое отношение к школе. Для меня очевидно, что изучение ИИ должно опираться на школьный курс математики и информатики. Авторы концепции принимают в расчет, что в школах России дефицит учителей этих предметов? Не хватает несколько десятков тысяч учителей. С учителями информатики ситуация еще сложнее. Даже имеющиеся учителя часто не являются профильными информатиками, которые получили образование именно как учителя информатики. Это не их вина, но это часть условия задачи, и ее нельзя игнорировать.

Отсутствие учителей информатики, получивших полноценное образование, давно имеет последствия. Есть статьи, в которых говорится, что более половины выпускников общеобразовательных школ не владеют основами программирования и не знают основ логики. Мои наблюдения подтверждают эти данные, более того, у меня складывается впечатление, что не более 30% выпускников хотя бы помнят о том, что у них были уроки по изучению программирования. Это и есть истинная проблема.

Искусственный интеллект основан на знаниях и компетенциях в области математики-информатики, программирования и математической логики. Однако в общеобразовательных школах с этими предметами серьезные проблемы. О каком массовом изучении ИИ можно говорить?

ИИ — это частность, которая лежит на более массивном основании знаний и умений. Кажется естественным что нужно начать именно с этого основания. Я бы ожидал, что проблема и ее решение будут иметь последовательность. Первое. ИИ — одна из ведущих технологий цифровой экономики будущего. Второе. ИИ является следствием знаний математики, информатики, программирования и логики. Третье. С преподаванием этих предметов в общеобразовательных организациях России существуют определенные проблемы. Четвёртое. Требуется пересмотреть содержание и условия изучения эти предметов для приведения их в соответствие с требованиями к компетенциям специалистов, необходимых для цифровой экономики.

На мой взгляд, текущие планы по массовому изучению ИИ плохо учитывают реальную ситуацию со средним образованием и, возможно, недостаточно хорошо учитывают реальные запросы реальной экономики России».

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект дорожной карты Минпросвещения РФ сообщило, что к 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) включат в школьную программу, а к 2024 году его будут изучать в половине школ.

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