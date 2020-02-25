Новосибирск, , 07:11 — REGNUM На должность заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ) принят доктор физико-математических наук Сергей Сверчков. Об этом сообщает СО РАН.

«Распоряжение президиума СО РАН от 14 февраля 2020 года: Сверчкова Сергея Робертовича принять на должность заместителя председателя СО РАН по развитию Новосибирского научного центра с 7 февраля 2020 по 27 сентября 2022 года (на период полномочий председателя СО РАН)», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2019 года Сергей Сверчков, который возглавлял Сибирский институт управления РАНХиГС, был уволен. Официально он покинул должность «в связи с переходом на другое место работы». Однако его уходу предшествовал скандал, который разгорелся вокруг СИУ РАНХиГС — 107 из 144 штатных сотрудников обратились к ректору с жалобой на низкие зарплаты и высокую нагрузку.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый заказчик центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») получил 1 млрд рублей на проектирование новосибирского синхротрона в 2020 году в рамках ННЦ — «Академгородка 2.0».

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