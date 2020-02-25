Москва, 25 февраля 2020, 07:01 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +1°C до +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр на своём сайте.
Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ожидается скорость ветра 7−12 м/с. Направление ветра северо-западное.
Атмосферное давление прогнозируется на отметке 737 мм рт. ст.
Как сообщало 24 февраля ИА REGNUM, климатолог предсказал возникновение волн жары, после того как пообещал прохладное лето.
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